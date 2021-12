Vidal su cessione Sampdoria: «Con Vialli ci siamo sentiti più volte»

Gianluca Vidal, trustee del Trust Rosan, ribadisce la tempistica per la cessione della Sampdoria: le sue parole

Gianluca Vidal parla delle tempistiche per la cessione della Sampdoria. Le parole del trustee del Trust Rosan a Tuttosport:

POSSIBILI ACQUIRENTI – «Ci sono cinque manifestazioni di interesse per la Sampdoria. Qualcuno sostiene che mi inventi tuto ma non è il mio carattere, i nomi sono coperti da riservatezza. A breve sono fissate le video conferenze di approfondimento. Voglio vedere chi vuole comprare, se ha davvero i soldi e se i soldi sono puliti. A quel punto mi siedo al tavolo».

VIALLI – «Vialli è una persona squisita, ho conosciuto lui con Dinan, Knaster e Zanetton in quella vicenda. Ha il mio numero di telefono, ci siamo sentiti più volte, non fa parte ad oggi dei soggetti interessati. Non potrei dirvi il contrario. Se avessimo un accordo oggi risponderei solo no comment».

