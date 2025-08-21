Vieira sul mercato: «Genoa, abbiamo un grande gruppo. Tuttavia penso che...» - Calcio News 24

Vieira e il Calciomercato Genoa: «Gruppo equilibrato, ma tutto può ancora succedere»

A due giorni dall’esordio ufficiale contro il Lecce, l’allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha fatto il punto sulla situazione della squadra e sul Calciomercato del Genoa, che potrebbe ancora riservare sorprese negli ultimi dieci giorni di trattative.

In conferenza stampa, Vieira ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto finora e per l’equilibrio raggiunto dal gruppo:

«Ho sempre detto che sono soddisfatto del gruppo a disposizione. Mancano ancora dieci giorni alla chiusura del mercato e può succedere di tutto, ma il gruppo attuale è equilibrato, anche dal punto di vista delle scelte».

Il tecnico francese ha voluto rispondere anche a chi ha sottovalutato le operazioni del Calciomercato Genoa durante l’estate.

«Non credo che il nostro lavoro sia stato poco rilevante. Qui si lavora con umiltà e realismo. Sappiamo bene che il campionato sarà difficile, e non possiamo dimenticare quello che è successo lo scorso anno. Quando sono arrivato, la squadra era in una situazione complicata, ma con impegno e coesione siamo riusciti a raggiungere la salvezza con largo anticipo».

Vieira ha poi ribadito che ogni vittoria in Serie A è il frutto di un lavoro duro e costante, senza illusioni:

«Vincere in questa categoria è sempre complicato. Abbiamo qualità, ma dobbiamo continuare a costruire fiducia, conoscenze reciproche e automatismi per sfruttare al meglio il potenziale della squadra».

Parlando dei singoli, Vieira ha riservato parole di fiducia per Carboni, uno dei volti nuovi del Genoa, ancora in fase di inserimento.

«Non è ancora al top della condizione fisica, ma ha già dimostrato creatività, capacità di saltare l’uomo e senso del gol. Dal punto di vista difensivo deve ancora migliorare, ma ha grande voglia di imparare. È un piacere lavorare con lui».

In attesa di capire se il Calciomercato del Genoa porterà nuovi innesti, Vieira si affida a un gruppo costruito con equilibrio e dedizione. Il messaggio è chiaro: non c’è fretta, ma neanche chiusura. Se ci sarà l’occasione giusta, il Genoa si farà trovare pronto.