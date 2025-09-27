Vieira sicuro: «Genoa, con i giovani e l'ambizione si può raggiungere un grande obiettivo» - Calcio News 24

Vieira e il nuovo volto del Genoa: “Salvezza, giovani e ambizione: ecco la nostra strada”

Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha tracciato un bilancio sul momento attuale della squadra rossoblù. Reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro l’Empoli, Vieira si è detto soddisfatto del percorso intrapreso, sottolineando l’importanza di approcciare ogni competizione con serietà e ambizione.

«Passare il turno era un nostro obiettivo», ha spiegato l’allenatore del Genoa, evidenziando come il gruppo stia crescendo sotto il profilo del gioco e della mentalità: «Ho visto una squadra che cerca sempre la giocata giusta, che ha voglia di pressare alto e imporsi. La Coppa Italia è una competizione importante. Una società come il Genoa, se vuole crescere, deve puntare in alto e non accontentarsi».

Parlando della stagione in corso, Vieira ha affrontato con realismo il tema dell’obiettivo salvezza. «Non dobbiamo avere paura di dirlo. Quando sono arrivato, restare in Serie A sembrava una missione impossibile. Ora i ragazzi hanno capito che ci aspetta una stagione difficile, ma l’atteggiamento è quello giusto. Puntare alla salvezza non significa mancare di ambizione, ma avere consapevolezza».

Uno dei punti centrali del progetto Genoa targato Vieira è il lavoro sui giovani. Il tecnico ha elogiato il potenziale di talenti emergenti come Carboni, Venturino, Ekhator e Fini, sottolineando però la necessità di tempo e fiducia. «Il talento deve essere valorizzato all’interno della squadra. La qualità da sola non basta, bisogna crescere attraverso l’esperienza. Anche sbagliando».

In particolare, Vieira ha posto l’accento sull’importanza di dare spazio ai giovani anche a costo di perdere qualche punto: «Se domani andiamo ad acquistare un giocatore nel ruolo di Venturino, mandiamo un segnale sbagliato. Questi ragazzi devono poter sbagliare per imparare».

Sotto la guida di Vieira, il Genoa sta cercando di costruire un’identità solida, basata su gioco, sacrificio e fiducia nei giovani. Un percorso complesso, ma che potrebbe restituire al club rossoblù una dimensione stabile e ambiziosa, tanto in campionato quanto nelle competizioni nazionali.