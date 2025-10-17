Genoa, Vieira sicuro: «Siamo molto motivati. Obiettivo inseguire una vittoria importante per la classifica» - Calcio News 24

Genoa, Vieira chiede più attenzione: “Una vittoria per fare il salto di qualità”. Le dichiarazioni

Il Genoa si prepara a tornare in campo con ritrovata determinazione, e il tecnico Patrick Vieira ha voluto chiarire le sue idee in conferenza stampa. Per il francese, serve massimo impegno e attenzione ai dettagli per dare slancio alla stagione.

Vieira ha ammesso che la pausa per le nazionali è stata utile: «Ho visto giocatori tornare con energia, e segnare con le proprie nazionali certamente aiuta dal punto di vista mentale». Ha fatto i nomi di alcuni protagonisti e sottolineato quanto una buona condizione psicofisica possa influenzare l’intero gruppo.

Parlando dell’avversario che il Genoa affronterà, Vieira ha avvertito: «Dovremo essere ordinati e attenti, perché sarà una gara complessa. Servirà curare ogni fase del gioco, dal pressing all’interpretazione delle situazioni». L’allenatore è convinto che la sfida non sarà semplice, ma se la squadra saprà mantenere equilibrio potrà ottenere un buon risultato.

Vieira ha anche ricordato l’importanza di vivere ogni match con la giusta mentalità: «Ogni partita finché non si mette un punto finale è la più importante. Noi abbiamo bisogno di fare le scelte vincenti, sul piano fisico, mentale e tattico».

Quando l’allenatore ha ripercorso le ultime prestazioni del Genoa, ha sottolineato come la gara contro la Lazio abbia lasciato insegnamenti: «Abbiamo imparato dai momenti in cui ci siamo disuniti. Ora dobbiamo essere più concreti e migliorare nei piccoli dettagli». Vieira non nasconde che alcune critiche sono legittime, come quella relativa alla prestazione contro il Bologna, ma invita tutti a elevare il livello: «Per vincere, serve cura maniacale dei dettagli».

Sul piano tattico, Vieira ha spiegato che non conta il modulo in sé, ma piuttosto l’interpretazione: «Non è questione di avere due o tre centrocampisti, ma di come leggiamo la partita. Quando siamo strutturati possiamo liberare la qualità di chi può fare la differenza».

Nei suoi virgolettati modificati, Vieira ha voluto dare un messaggio chiaro al gruppo: «Bisogna alzare l’asticella» e «valorizzare ogni occasione». Con queste indicazioni, il Genoa sotto la guida di Vieira punta a costruire una compattezza mentale e tattica che possa fare la differenza nei momenti decisivi.

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni del campionato di Serie A della settima giornata