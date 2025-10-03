Vieira carica il Genoa: «Unità per puntare sempre più in alto. Sul match dico che...» - Calcio News 24

Genoa, Vieira carica l’ambiente: «Ripartiamo uniti. Serve coraggio e consapevolezza»

Alla vigilia della sfida contro il Napoli, in programma domenica alle ore 18:00, l’allenatore del Genoa, Patrick Vieira, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento della squadra e tracciare la rotta per il futuro. Nonostante la recente sconfitta, il tecnico rossoblù ha mostrato fiducia nel gruppo, ribadendo la volontà di proseguire nel percorso di crescita, senza rinunciare alla propria identità.

Vieira e lo spirito del Genoa: «Sentiamo l’unità con i tifosi»

«Dopo l’ultima partita, vedere i tifosi salutare la squadra è stato un momento importante», ha dichiarato Vieira. «Ci ha trasmesso un senso di unità. Questo ci dà forza, ci spinge a essere più aggressivi e competitivi. Siamo consapevoli degli errori, ma proprio da quelli vogliamo ripartire. I “tre pugni” presi, come li chiamo io, servono per crescere».

Un Genoa giovane che deve imparare

Per Vieira, il Genoa non deve perdere fiducia nel proprio cammino: «Siamo una squadra giovane, dobbiamo imparare a gestire certe situazioni. Non si può cancellare tutto per una prestazione negativa. Le partite contro Como, Juventus, Bologna o Lecce dimostrano che la strada è quella giusta. Serve analisi lucida, autocritica, ma anche equilibrio. La crescita passa attraverso questi momenti».

Moduli, rischi e gestione del gruppo

Sulla gestione tattica, Vieira non fa marcia indietro: «Contro la Lazio abbiamo provato a prenderci più rischi, ma abbiamo perso equilibrio. Non rinnego le scelte fatte: non cambierò modulo, né filosofia. Credo nel gruppo e nel lavoro quotidiano. Thorsby? È un’opzione, ma come lui ce ne sono altri. Ho fiducia nei miei giocatori».

Napoli, un test di maturità per il Genoa

La gara contro il Napoli rappresenta un banco di prova durissimo, ma Vieira guarda in casa propria: «Il Napoli è tra le squadre più forti d’Italia, lotta per lo scudetto. Ma dobbiamo pensare a noi, a ciò che possiamo migliorare. La classifica è reale, anche se siamo solo all’inizio. Serve reagire e rimanere concentrati».

Vieira chiude con un messaggio chiaro

«Contro la Lazio abbiamo vissuto momenti difficili, ma nessuno ha mollato. I ragazzi hanno mostrato carattere. Se avessimo segnato prima dell’intervallo, forse sarebbe andata diversamente. Ora, però, guardiamo avanti. Il Genoa ha bisogno di coraggio, e io ho visto segnali positivi».