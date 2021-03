Vieri assolve la Juve: «Senza i 20 gol di Dybala è difficile»

Christian Vieri, intervenuto su Twitch, ha parlato della situazione in casa Juve. Le sue parole.

«Io non la vedo così negativa come tutti. Dybala non ha giocato mai e la sua assenza si è fatta sentire, quei 20 gol contano. Poi ha tanti giovani, da Chiesa, De Ligt, Bentancur, Kulusevski. Sono rimasti alcuni senatori ma solo Bonucci gioca sempre… Ci sono gli anni che non vinci, va così. Ieri hanno perso, va bene, ma hanno fatto 20 tiri in porta».