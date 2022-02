Vieri: «Atalanta in difficoltà, ma con la Juve sarà battaglia»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vieri è intervenuto durante l’appuntamento del venerdì sulla Bobo Tv. Le dichiarazioni dell’ex attaccante in vista di Atalanta Juve

Vieri è intervenuto durante l’appuntamento del venerdì sera sulla Bobo Tv. Le dichiarazioni su Atalanta-Juve e Vlahovic.

EFFETTO VLAHOVIC – «Momento più euforico di tutto l’anno. Ieri Vlahovic ha creato e fatto lui da solo il gol all’89’. Un’altra vittoria, euforia e duemila. La Juve migliorerà, va a creare tante palle gol. Questo ragazzo è tanto forte a livello fisico e tecnico. E’ una belva. Può solo migliorare con la Juve. La squadra farà un salto di qualità incredibile. Giocando così la squadra viene su per forza di 20-30 metri, poi ci sono Dybala, Morata e Cuadrado… Dybala farà meglio perché avrà più spazi dove andare tra il centrocampo e Vlahovic. Agnelli ha fatto un colpo devastante. La Juve per me può vincere tutte le partite di campionato»

ATALANTA – «E’ un po’ a pezzi, ha perso il suo bomber fino a fine stagione…lo perdo anche io al fantacalcio. Non è nel miglior momento l’Atalanta, ma sarà sempre una battaglia».