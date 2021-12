Vieri: «Bella partita Milan-Napoli», Cassano impazzisce: «Ma che c***o dici»

Piccolo siparietto andato in scena durante la Bobo Tv tra Christian Vieri ed Antonio Cassano. Le loro parole

Siparietto divertente andato in scena durante la Bobo Tv tra Christian Vieri ed Antonio Cassano riguardo Milan-Napoli di ieri sera.

VIERI – «Ho visto una bella partita, divertente. Primo tempo così così: secondo me il Napoli è più forte tecnicamente e gioca bene. Il Milan idem, ma è un po’ più giù fisicamente. Il secondo tempo di riffa o di raffa il Milan con qualche palla lunga ha avuto due-tre occasioni e ha fatto un gol regolare, non si capisce ancora questo VAR. Però tutto sommato il Napoli ha vinto una grande partita, perché è molto pesante».

CASSANO – «Ma che c***o di partita hai visto? Ma l’hai vista bene? A me è piaciuta zero, poca qualità da entrambe le parti. Il Napoli ha gestito la partita su un gol. Nel Milan non ho visto una squadra, Diaz sta facendo fatica dopo il Covid. Nel Napoli, Zielinski ha fatto una partita clamorosa e voglio dare merito a un ragazzo come Lobotka che ha gestito la gara in maniera incredibile. Non ha sbagliato una palla in quaranta minuti”».