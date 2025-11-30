Vieri sicuro: «Auguro il meglio all'Italia. Esposito? Secondo me bisogna giudicarlo in un modo» - Calcio News 24

Christian Vieri, ecco le dichiarazioni dell’ex centravanti dell’Inter tra Esposito e quella che è l’Italia

L’ex attaccante Christian Vieri ha commentato con chiarezza la situazione del giovane Francesco Pio Esposito, invitando tutti a «lasciarlo tranquillo». Vieri ha sottolineato come i paragoni affrettati e le pressioni attorno al giovane talento possano risultare dannosi: «È molto bravo, fa gol, regge fisicamente, ma deve migliorare giocando», ha detto, esortando a concedergli tempo e serenità per crescere.

Nel corso dell’intervista, Vieri ha ribadito l’importanza di far sviluppare i giovani con calma. Pur riconoscendo le qualità di Pio Esposito — fisico, determinazione e fiuto del gol — ha sottolineato che non bisogna creare aspettative eccessive troppo presto: solo con il tempo e con l’esperienza in campo il talento può trasformarsi in un giocatore completo.

Vieri ha anche voluto lanciare un messaggio di fiducia alla nuova nazionale guidata da Gennaro Gattuso, facendo un augurio sincero alla squadra: «In bocca al lupo all’Italia di Gattuso», ha dichiarato, dimostrando ottimismo per il futuro degli azzurri.

Le parole di Vieri risuonano in un contesto in cui la Serie A e la nazionale sono sempre alla ricerca di giovani promettenti pronti a emergere. Secondo l’ex bomber, la pazienza e la gestione attenta dei giovani talenti sono fondamentali: qualità e potenziale ci sono, ma solo un percorso graduale può trasformarli in risultati concreti e costanti.

In un calcio moderno spesso ossessionato dai risultati immediati, Vieri sottolinea un principio semplice e sincero: dare fiducia, spazio e serenità ai giovani. Lasciare Pio Esposito «tranquillo» ora potrebbe essere la chiave per far emergere, nel futuro prossimo, un attaccante solido, consapevole e pronto a lasciare il segno, seguendo l’esempio di grandi calciatori che hanno saputo crescere senza pressioni eccessive.

