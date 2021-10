Vigorelli: «Spero che la Juventus riesca ad assicurarsi Vlahovic»

L’agente Claudio Vigorelli ha parlato di Vlahovic e dell’interesse della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

Quale sarà la prossima squadra di Dusan Vlahovic? L’agente Claudio Vigorelli, intercettato da Tuttosport, ha detto la sua sull’attaccante in uscita dalla Fiorentina.

Le parole di Vigorelli sul giocatore che piace tanto alla Juve.

«Vlahovic lo immagino in Premier, occhio a Liverpool, Tottenham e City. Ma mi auguro per il bene della Serie A che un top club come la Juventus riesca ad anticipare le inglesi».