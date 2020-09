Vigorito: «L’assenza dei tifosi sarà un danno enorme per il nostro club»

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 dell’inizio del campionato

PORTE CHIUSE – «L’assenza del pubblico sarà un grandissimo danno per una società come la nostra, che si affida tanto ai tifosi. Per loro sarà una rinuncia notevole. E non parliamo delle conseguenze economiche: nel girone di andata abbiamo Juventus, Inter, Milan in casa. Subiremo un danno economico rilevante, speriamo che la cosa si possa normalizzare nel girone di ritorno».