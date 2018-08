Carlos Bacca rivela un interessante retroscena sul suo addio al Milan destinazione Villarreal: Gattuso e Leonardo volevano che restasse in rossonero

Carlos Bacca rivela un interessante retroscena sul suo addio al Milan destinazione Villarreal. «Fin dai primi giorni della preparazione al Mondiale avevo la voglia di tornare qui, a casa mia. Ho ricevuto offerte importanti da club che militano in Champions League, ma il mio unico desiderio e quello della mia famiglia era quello di tornare qui.»

Prosegue l’ex Siviglia e Bruges: «Al Villarreal sono tornato ai miei livelli e inoltre i miei figli mi hanno detto che loro sarebbero rimasti qui in Spagna anche se avessi continuato a giocare in Italia con il Milan. Ho avuto la possibilità di rimanere in rossonero, mister Gattuso e Leonardo volevano che restassi, è stato lo stesso Gattuso a dirmi che mi considerava un giocatore importante per il club ma io avevo già preso la mia decisione».