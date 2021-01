Villas Boas avverte Milik: «Se sbagli due rigori…» – VIDEO

Arkadiusz Milik può partire titolare ed essere il nuovo rigorista del Marsiglia. lo ha confermato il tecnico André Villas Boas

L’allenatore del Marsiglia André Villas Boas ha parlato alla vigilia della sfida di Ligue 1 contro il Rennes, nella quale Arkadiusz Milik potrebbe trovare spazio dal primo minuto e magari essere il rigorista.

RIGORI – «È una possibilità che valuteremo. Non siamo sicuri perchè non gioca da molto e vogliamo evitare infortuni, ma sta bene. E’ vero che tirato i calci di rigore in passato con altre squadre. Sicuramente è una possibilità, non vedo perchè non dovrebbe. Normalmente dopo due rigori sbagliati io cambio il rigorista. Ho sempre fatto così in carriera».