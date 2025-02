Vinicius Arabia Saudita, proseguono sotto traccia le trattative? Le cifre del possibile affare

Vinicius in Arabia Saudita? Prosegue la trattativa con la lega saudita per convincerlo: i dubbi del calciatore e l’offerta degli arabi

Nonostante abbia ribadito la sua volontà di rimanere al Real Madrid dopo la vittoria contro il Manchester City, secondo quanto riportato da Marca proseguono le trattative tra il campionato saudita e Vinicius. L’agente del calciatore avrebbe incontrato a Praga il vicepresidente della Saudi Pro League, Saad Al Lazeez. Il progetto è ancora quello di averlo come testimonial in vista del mondiale del 2034.

Offerta per un quinquennio per 1 miliardo di dollari, 200 milioni a stagione. Quello che sembra frenare il brasiliano e il danno di immagine: non vorrebbe andarsene solo per denaro e l’assist potrebbe darglielo La Liga, visti i ripetuti episodi di insulti razzisti nei suoi confronti – oltre alle critiche eccesive, sempre secondo il giornale spagnolo – potrebbero spingerlo ad accettare, libero da obblighi “morali”. Ancora dubbi su che squadra mandarlo: se a Gedda nell’Al-Ahli o nell’Al-Hilal orfano di Neymar. Nei prossimi mesi possibili nuovi sviluppi.