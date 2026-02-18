Vinicius attacca Prestianni: «I razzisti sono dei codardi, ma hanno chi li protegge! C’è una cosa che non capisco»

Vinicius attacca Prestianni: «I razzisti sono dei codardi, ma hanno chi li protegge!». Il suo racconto sui fatti di Benfica Real Madrid

Il clima al Da Luz è incandescente nonostante la vittoria di misura delle Merengues. Vinicius Junior, autore della rete che ha deciso l’incontro, si è reso protagonista di un duro sfogo al termine della gara. L’asso brasiliano ha accusato Gianluca Prestianni, giovane promessa argentina del Benfica, di avergli rivolto insulti razzisti celando il labiale con la maglietta.

L’attaccante del Real Madrid non ha usato mezzi termini, definendo i razzisti dei codardi che cercano di nascondere la propria debolezza e criticando aspramente un sistema che sembra proteggerli invece di punirli. Il numero 7 dei Blancos ha inoltre espresso incredulità per l’ammonizione ricevuta dopo la sua esultanza, giudicando il protocollo arbitrale inefficace e mal eseguito. Nonostante il successo sul campo, la serata è stata macchiata da questo spiacevole episodio, che ha coinvolto anche il tecnico delle Aquile, Jose Mourinho, nel tentativo di placare gli animi.

PAROLE – «I razzisti sono, prima di tutto, dei codardi. Hanno bisogno di mettersi la maglietta in bocca per dimostrare quanto sono deboli. Ma hanno la protezione di altri che, teoricamente, hanno l’obbligo di punirli. Non c’è niente di nuovo in quello che è successo oggi, né nella mia vita né in quella della mia squadra. Ho ricevuto un cartellino giallo per aver festeggiato un gol. Non capisco ancora perché. D’altra parte, si trattava semplicemente di un protocollo mal eseguito che non serviva a nulla. Non mi piace trovarmi in situazioni come questa, soprattutto dopo una grande vittoria e quando i titoli dovrebbero essere sul Real Madrid, ma è necessario».

