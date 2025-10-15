Vinicius Junior, guai con la giustizia brasiliana. Ecco cosa è successo - Calcio News 24

Vinicius Junior nel mirino della giustizia brasiliana: denuncia per disturbo alla quiete pubblica

Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid e stella della nazionale brasiliana, si trova al centro di un caso giudiziario in Brasile dopo essere stato denunciato per disturbo della tranquillità altrui. L’accusa riguarda una festa organizzata in occasione del suo 25º compleanno, tra il 19 e il 21 luglio, presso la sua residenza a Rio de Janeiro, dove un vicino ha segnalato musica ad alto volume e chiasso protratti nel tempo.

Il procedimento è affidato al 9º Tribunale Penale Speciale di Rio de Janeiro, competente per i reati minori. A quanto risulta, i presunti disordini avrebbero turbato la quiete del quartiere al punto che la Polizia Militare è intervenuta su chiamata di un residente. Secondo la versione di chi ha sporto denuncia, le forze dell’ordine avrebbero fatto abbassare il volume in un primo momento, ma poco dopo tradizionalmente la musica “è tornata a livelli estremi” quando gli agenti si sono allontanati.

Ora, Vinicius Junior dovrà presentarsi a un’udienza preliminare fissata per il 6 novembre. La legge brasiliana prevede pene variabili per questi casi, che vanno da 15 giorni a 3 mesi di carcere oppure il pagamento di una multa, a seconda della gravità e delle attenuanti che potranno essere esposte.

Secondo le ricostruzioni, la festa ha avuto una portata considerevole: circa 500 invitati, spettacoli dal vivo (tra cui quello del rapper Travis Scott), fuochi d’artificio, giostre e ospiti di rilievo come Camavinga e la cantante Anitta. L’evento, pensato inizialmente come un momento di celebrazione privata, ha coinvolto aspetti che si sono mescolati inevitabilmente con la dimensione pubblica, suscitando reazioni anche da chi vive nei pressi dell’abitazione del calciatore.

Vinicius Junior ha già una carriera ricca di successi alle spalle, ma questo episodio mette in luce come le responsabilità fuori dal campo possano influire sull’immagine e sulla tranquillità personale. Mentre le autorità brasiliane proseguono con le indagini, l’attaccante dovrà fare i conti con queste accuse in un momento in cui la sua rilevanza sportiva è massima.

Il procedimento in Brasile aggiunge un capitolo inedito alla vita del calciatore, che sarà chiamato non solo a rispondere legalmente, ma anche a gestire l’impatto mediatico di quanto accaduto. Nel frattempo, il mondo del calcio seguirà con attenzione l’evolversi della vicenda e le possibili conseguenze per la sua carriera.

