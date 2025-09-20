Vinicius Junior rimarrà al Real Madrid? Spunta fuori un nuovo retroscena - Calcio News 24

Vinícius Junior, il Real Madrid è in allerta: rinnovo bloccato e futuro in bilico

La situazione contrattuale di Vinícius Junior sta diventando una vera e propria fonte di preoccupazione per il Real Madrid. Nonostante il brasiliano abbia un accordo in essere fino a giugno 2027, le trattative per un rinnovo più adeguato alle sue aspettative sembrano essersi arenate. Come riportato dal quotidiano spagnolo AS, le negoziazioni tra il club e l’entourage del giocatore sarebbero bloccate da settimane, con l’ultimo incontro terminato senza accordo a causa delle condizioni economiche ritenute insufficienti dalla parte del calciatore.

Ma non si tratta solo di cifre. A rendere più complesso il quadro è anche l’arrivo in panchina di Xabi Alonso, che ha portato una ventata di novità sul piano tattico. Il nuovo allenatore, infatti, ha introdotto un sistema di gioco più strutturato e collettivo, che chiede agli esterni offensivi – come Vinícius – un maggiore sacrificio difensivo. Questa nuova impostazione, meno centrata sulle iniziative individuali, sta limitando le libertà offensive del brasiliano, costringendolo a un ruolo più disciplinato tatticamente.

Il malumore di Vinícius è cresciuto soprattutto dopo l’esclusione a sorpresa dalla formazione titolare nella prima gara di Champions League, in cui è partito dalla panchina. Un segnale che il numero 7 potrebbe aver interpretato come una perdita di centralità nel progetto tecnico. Se la situazione non dovesse migliorare nei prossimi mesi, non è da escludere un addio già nel mercato di gennaio.

Sullo sfondo rimane sempre viva l’ipotesi di un’offerta milionaria proveniente dall’Arabia Saudita, ma il desiderio di Vinícius resta quello di continuare a Madrid. Tuttavia, il tempo stringe: senza un accordo concreto e un riconoscimento del suo ruolo chiave, il rischio che si arrivi a una rottura nei prossimi mesi è reale.

Paradossalmente, tutto questo accade in un momento positivo per il Real Madrid, che in campionato ha ottenuto quattro vittorie su quattro e ha iniziato bene il cammino europeo. Ma, dietro i risultati, il caso Vinícius resta uno dei dossier più delicati sul tavolo della dirigenza, e la sua permanenza nella capitale spagnola non è più una certezza assoluta.