Vitinha sfida Juve: «Siamo pronti per affrontare i bianconeri. Proveremo a imporre il nostro gioco anche con loro»

Vitinha pensa già al match con la Juve: «Siamo pronti per affrontarli. Proveremo a imporre il nostro gioco anche con loro»

Il Genoa attraversa un momento di grande slancio, e a incarnare questo clima di fiducia è proprio Vitinha. L’attaccante portoghese, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha raccontato l’evoluzione del progetto rossoblù e l’entusiasmo che accompagna la squadra verso la prossima, delicatissima trasferta all’Allianz Stadium contro la Juventus.

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PAROLE – «Siamo pronti per affrontare la Juve. Mancano solo i nostri compagni delle Nazionali, ma continuiamo ad allenarci forte per arrivare preparati a questo appuntamento».

JUVE – «Il mister cerca di trasmetterci sempre la sua voglia di vincere e giocare bene. La Juve è una big, ma in Serie A ormai sono quasi tutte grandi squadre. Proveremo a imporre il nostro gioco anche coi bianconeri».

CRESCITA – «Sono qui da due anni e mezzo, cercavo fiducia e qui mi sono sentito come a casa. Mi sono sentito bene e felice, determinato a cercare continuità di rendimento, gol e assist. Sì, oggi riesco a stare bene fisicamente e sto facendo più gol. Mi sento bene, la squadra sta bene, la società è forte così come l’allenatore. Quando tutto va bene, anche per me viene tutto più facile».

ESULTANZA – «Il cavallo è un animale che mi piace da sempre, da quando ero bambino. E qui al Genoa mi sento libero di correre e giocare».