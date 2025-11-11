Viviano sul Derby della Lanterna: «Ecco come vivono la partita: nei tifosi del Genoa c’è più rabbia per questo motivo. Alla Samp, invece…»

Viviano ha commentato il derby della Lanterna, analizzando la mentalità e la pressione delle due tifoserie liguri: le parole dell’ex portiere

Emanuele Viviano, ex portiere della Sampdoria, ha parlato del derby della Lanterna nell’ultima puntata del podcast Centrocampo su YouTube, analizzando la rivalità tra Genoa e Sampdoria. Viviano, che ha vissuto sulla propria pelle l’intensità di questo storico confronto, ha sottolineato come le due tifoserie vivano la partita in modo molto diverso, con i Genoani più frustrati dalla storia recente del club, mentre i doriani approcciano il derby con maggiore serenità.

SUL GENOA E LA FRUSTRAZIONE DELLA TIFOSERIA – «Il Genoa vive il derby molto male, per loro è una partita veramente folle. Vivono questa frustrazione di essere il club più antico d’Italia. Negli ultimi 30 anni la Sampdoria ha fatto la finale di Champions, ha giocato la Coppa UEFA, ha vinto uno scudetto mentre il Genoa ha avuto mille problemi, tra fallimenti, Serie B e Serie C. Avere i cugini in casa che vincono sempre, che hanno avuto grandi campioni come Gullit, Mancini, Vialli, Seedorf, Platt, Mihajlovic e Veron aumenta il sentimento di ‘rabbia’ dei Genoani».

