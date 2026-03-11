Connect with us
Vlahovic è definitivamente tornato: allenamento a pieno regime in gruppo per il serbo, si va verso la convocazione per Udinese Juve

Vlahovic è tornato: allenamento in gruppo per il numero 9 bianconero, si va verso la convocazione in vista di Udinese Juve

Secondo quanto riportato da Juventusnews24, Dusan Vlahovic ha ripreso a lavorare a pieno regime con il resto del gruppo durante la seduta odierna di allenamento. Un rientro che fa sorridere l’intero ambiente juventino.

I segnali positivi e la ripresa alla Continassa

Il percorso di guarigione del numero nove procedeva spedito già da qualche giorno. Il calciatore, infatti, aveva lanciato segnali estremamente positivi alla dirigenza e allo staff tecnico già nella giornata di domenica, partecipando attivamente all’allenamento post-Pisa insieme a tutti i compagni non impiegati nel match.

Dopo i due canonici giorni di riposo concessi alla squadra da Luciano Spalletti, la ripresa delle attività sui campi della Continassa ha fugato ogni residuo dubbio. La punta è pienamente ristabilita e ha risposto ai carichi di lavoro.

Verso l’Udinese: l’importanza tattica del rientro

Il ritorno in gruppo spiana inevitabilmente la strada verso una regolare e preziosissima convocazione per l’anticipo di sabato sera, che vedrà la Juventus affrontare l’insidiosa e fisica Udinese. Il recupero dell’attaccante appare ormai completo sotto ogni punto di vista.

La presenza del bomber rappresenta un tassello a dir poco fondamentale per lo scacchiere della formazione bianconera, pronta a ritrovare il proprio peso specifico negli ultimi sedici metri. Mister Spalletti potrà finalmente tornare dopo oltre tre mesi a contare sulla fisicità, sulle sponde e sul cinismo del suo terminale offensivo principale all’interno dell’area di rigore avversaria, caratteristiche che si riveleranno imprescindibili per scardinare la retroguardia friulana e conquistare punti decisivi in campionato.

