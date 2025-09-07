Vlahovic, gol anche con la Serbia: ora Tudor riflette. Non è esclusa questa possibilità

Vlahovic, gol anche con la Serbia: ora Tudor riflette. In casa Juventus non è esclusa questa possibilità… Dusan risponde a David

Dušan Vlahović non ha alcuna intenzione di fermarsi, confermando un periodo di forma assolutamente straordinario. L’attaccante serbo sta vivendo un autentico momento d’oro, regalandosi un avvio di stagione con il botto dopo mesi estivi turbolenti, segnati da continue voci di mercato. La sua fame di goal, già ampiamente dimostrata con la maglia della Juventus, prosegue inarrestabile anche con la sua nazionale: la striscia positiva si è allungata con la rete decisiva messa a segno con la Serbia nel match di Qualificazione ai prossimi Mondiali.

Contro la Lettonia è arrivata un’altra firma pesante, che ha consolidato il suo status di bomber implacabile. Si tratta del quinto goal consecutivo per l’ex centravanti della Fiorentina, considerando le partite disputate tra club e nazionale. A Vlahović sono bastati appena 11 minuti per sbloccare il risultato: dopo uno scambio efficace con Katai, autore dell’assist, ha messo in mostra tutta la qualità che contraddistingue un classe 2000 dal futuro luminoso.

Il suo controllo di palla, in equilibrio quasi precario, è stato il preludio a una conclusione micidiale. Con il suo mancino ha scoccato un rasoterra chirurgico sul palo più lontano, che non ha lasciato alcuna possibilità di intervento al portiere lettone, facendo esplodere la gioia della Serbia. Questa rete si aggiunge a quelle, pesantissime, segnate con la Juventus negli impegni ufficiali. Prima il goal del 2-0 contro il Parma, arrivato in un momento delicato subito dopo l’espulsione di Cambiaso; poi la rete della vittoria in casa del Genoa, un colpo di testa imperioso su calcio d’angolo di Kostić. In totale, tre goal che sono valsi nove punti tra il suo club e la sua nazionale: un bottino da vero trascinatore.

Se a questo si aggiunge che le due reti siglate in Serie A lo mantengono in vetta alla classifica marcatori, è evidente che un avvio di stagione migliore fosse difficilmente immaginabile. Eppure, tutto questo avviene in un contesto di massima incertezza riguardo al suo futuro. Il suo contratto con la Juventus resta in scadenza e, al momento, non sembrano esserci le volontà comuni per un rinnovo.

Nel frattempo, gli estimatori non mancano di certo. Il Milan continua a considerarlo una priorità assoluta e non esclude un nuovo assalto nella finestra di mercato di gennaio. Recentemente, sono emersi anche rumors su un forte interessamento da parte dell’Inter, che potrebbe tentare un colpo a parametro zero per la prossima stagione.

Ma il futuro può attendere. Vlahović è concentrato su un presente in cui vuole essere protagonista, con l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio ancora più ampio di quello concessogli finora da Igor Tudor. La sfida è quella di soffiare il posto da titolare a Jonathan David, ma non è esclusa la possibilità di vederli giocare in coppia. La palla passa ora a Tudor, che si trova di fronte a una scelta sempre più difficile: lasciare fuori un Vlahović in questo stato di grazia sembra quasi impossibile. A suon di goal, il serbo continua a reclamare il suo spazio da leader.