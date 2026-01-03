Vlahovic Juve, separazione a fine stagione: niente rinnovo per la Gazzetta! Spunta la prossima destinazione

Vlahovic Juve, addio a fine stagione per la Gazzetta: niente rinnovo. Si fa avanti la nuova destinazione, le ultimissime

La Juventus continua a inseguire i propri obiettivi stagionali, ma il destino del suo numero 9 sembra ormai tracciato lontano da Torino. Dusan Vlahovic si è fermato a fine novembre contro il Cagliari, a causa di una grave lesione all’adduttore che lo ha costretto a un intervento chirurgico a Londra e a uno stop fino a fine marzo o inizio aprile. Secondo La Gazzetta dello Sport, al suo rientro troverà un ambiente affettuoso ma già preparato all’addio: Luciano Spalletti lo riaccoglierà per il rush finale, prima della separazione prevista a giugno, quando scadrà naturalmente il contratto.

L’infortunio ha congelato ogni discorso di mercato invernale, ma dal 2 febbraio l’attaccante sarà libero di firmare con un nuovo club. In prima fila c’è il Barcellona, che lo considera l’erede ideale di Robert Lewandowski, ormai vicino ai 38 anni. I catalani cercano un centravanti di peso e avrebbero già avviato contatti positivi con l’entourage del serbo, pronti anche a pareggiare l’ingaggio attuale da circa 12 milioni di euro. Il Barça crede nel rilancio di Vlahovic e lo vede come il perno del proprio attacco del futuro.

La pista spagnola è la più calda, ma non l’unica. Sullo sfondo resta il Bayern Monaco, mentre il Milan osserva con interesse. I rossoneri potrebbero puntare sulla presenza di Massimiliano Allegri, l’allenatore che ha valorizzato Vlahovic alla Juventus e che ne conosce profondamente caratteristiche e limiti. L’idea di restare in Serie A potrebbe intrigare il giocatore, ma il richiamo della Liga e del progetto blaugrana appare oggi più forte. Intanto Vlahovic, leader silenzioso e sempre vicino ai compagni, vuole chiudere la sua avventura bianconera con professionalità, anche se il suo futuro sembra ormai colorarsi di blaugrana.

