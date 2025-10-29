Vlahovic sul futuro: «Valuteremo per tutta una serie di motivi. Obiettivo? Alla Juve voglio ancora...» - Calcio News 24

Vlahovic: «Giorni difficili, ma siamo uniti. Voglio aiutare la Juve a vincere». Le parole

Dopo la vittoria della Juventus contro l’Udinese, Dusan Vlahovic ha parlato in conferenza stampa analizzando la prestazione della squadra e il momento personale. L’attaccante serbo, autore di una buona gara e sempre più punto di riferimento del reparto offensivo bianconero, ha mostrato grande maturità e spirito di gruppo, evidenziando la necessità di continuare su questa strada per tornare ai vertici.

Vlahovic ha iniziato ricordando il periodo turbolento che ha preceduto la partita: «Sono stati giorni difficili, ma siamo rimasti concentrati. Dopo la Lazio abbiamo pensato solo a come reagire e stasera l’abbiamo fatto. Siamo felici per la vittoria, ma dobbiamo continuare con la stessa determinazione».

Soffermandosi sull’andamento della gara contro l’Udinese, Vlahovic ha spiegato: «Il gol subito è arrivato in un momento delicato, ma sono situazioni di gioco che possono capitare. È complicato mantenere il livello alto per 90 minuti, ma nella ripresa siamo entrati con ferocia e abbiamo ottenuto una vittoria importante contro una squadra tosta».

Proprio la “ferocia” è stata una delle parole chiave del suo intervento: «Cerco sempre di avere questo atteggiamento, di lottare su ogni pallone. A volte riesce, a volte meno, ma il mio obiettivo è aiutare la squadra in ogni modo, non solo con i gol».

Immancabile il ringraziamento ai tifosi juventini, che gli hanno riservato una standing ovation: «Posso solo dire grazie. Sono anni che sono qui e, anche se abbiamo vissuto momenti alti e bassi, il loro sostegno non è mai mancato. Sentire tutto lo stadio che ti applaude è una sensazione bellissima».

Sulla questione del ruolo da leader, Vlahovic ha mantenuto la consueta umiltà: «Faccio quello che mi viene chiesto: segnare, dare l’esempio, aiutare i compagni. Ci sono tanti leader in questa squadra, non mi considero l’unico».

Il centravanti bianconero ha poi affrontato il tema degli esoneri recenti: «Abbiamo cambiato tre allenatori in poco tempo e dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Non è solo colpa dei tecnici. Oggi abbiamo dato un segnale, ma serve continuità».

Sul futuro, Vlahovic ha chiuso con parole sincere: «Non so cosa potrà accadere. Mai dire mai, ma ora sono concentrato solo sul presente. Parlare di futuro non ha senso, dobbiamo lavorare e tornare a vincere. Voglio solo dare tutto per la Juventus».

Con questa determinazione, Vlahovic si conferma non solo un attaccante di talento, ma anche un punto fermo per la Juventus del futuro.

