Vlahovic-Juve, rinnoverà l'attaccante bianconero a cifre più basse? - Calcio News 24

Vlahovic-Juve: il futuro è un rebus, nessun segnale di rinnovo per quanto riguarda il centravanti

Nonostante un rendimento da top player europeo, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve è sempre più incerto. L’attaccante serbo, reduce da un inizio di stagione brillante e con una media gol da vero bomber, si trova al centro di voci contrastanti che agitano l’ambiente bianconero. Se da un lato i tifosi sperano di costruire un ciclo vincente attorno a lui, dall’altro la realtà economica e contrattuale racconta una storia ben diversa.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal giornalista Gianni Balzarini, la situazione tra Vlahovic e la Juve è in fase di stallo totale. Nonostante si sia parlato a lungo della possibilità di un rinnovo con ingaggio spalmato su più anni, il club non avrebbe ancora avanzato alcuna proposta concreta al giocatore. “Non c’è mai stata una trattativa vera – ha dichiarato Balzarini – non è mai partita una proposta in tal senso della Juventus”. Parole che suonano come una doccia fredda per i sostenitori della Vecchia Signora.

Questa mancanza di iniziativa da parte della società apre scenari tutt’altro che rassicuranti. Con un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio elevato, Vlahovic rischia di diventare un nodo economico difficile da gestire per la Juve, soprattutto in un periodo in cui il club sta cercando di rientrare nei parametri di sostenibilità finanziaria.

L’ipotesi più concreta, a questo punto, è quella di una separazione al termine della stagione. “La sensazione – prosegue Balzarini – è che le parti si saluteranno a fine stagione, anche a parametro zero”. Uno scenario che rappresenterebbe una vera beffa per la Juventus, considerando l’investimento iniziale di oltre 70 milioni di euro per portarlo via dalla Fiorentina.

Non è esclusa, però, la possibilità che la Juve decida di anticipare i tempi, valutando una cessione già nel mercato di gennaio, anche a una cifra inferiore rispetto al suo valore reale, pur di evitare un addio gratuito.

In questo momento, il futuro di Vlahovic alla Juve appare avvolto da molte ombre e poche certezze. La dirigenza è chiamata a una decisione rapida: rinnovare, cedere o rischiare di perdere un patrimonio tecnico ed economico senza contropartita.