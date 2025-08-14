Vlahovic Juventus, l’attaccante rimarrà in bianconero? L’ipotesi prende sempre più quota

Vlahovic Juventus, il centravanti serbo potrebbe completare l’ultimo anno di contratto sotto la guida di Tudor

Il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, sembra sempre più incerto ma con un’improvvisa possibilità di permanenza. Dopo settimane in cui si parlava di una sua partenza imminente, le difficoltà nel mercato dei bianconeri e la mancanza di offerte concrete stanno spingendo verso l’ipotesi di vederlo ancora protagonista all’Allianz Stadium per l’ultimo anno di contratto.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la decisione sarebbe favorita non solo dalla scarsità di proposte valide, ma anche dalla fiducia di Igor Tudor, tecnico della Vecchia Signora, e dal supporto dello spogliatoio. Durante un’amichevole interna, Vlahovic ha reagito prontamente ai fischi ricevuti da una parte dei tifosi segnando subito un gol e ricevendo l’abbraccio dei compagni. Un gesto che conferma il legame forte con la squadra e il riconoscimento delle sue qualità tecniche.

Il mercato, però, resta complicato: il Milan si è defilato per il serbo, mentre solo Newcastle e Barcellona avrebbero mostrato un timido interesse, senza mai entrare concretamente in trattativa. L’agente del giocatore, Darko Ristic, valuta la permanenza come opzione più sicura in attesa di eventuali offerte.

La dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, spera ancora di alleggerire il bilancio grazie a una cessione, ma senza svendere un calciatore di valore. Se nelle prossime due settimane di mercato non dovesse arrivare un’offerta soddisfacente, Vlahovic sarà costretto a rimanere e a guidare l’attacco della Vecchia Signora.

In questo scenario, il serbo potrebbe diventare un punto di riferimento fondamentale per il progetto tecnico di Tudor, unendo esperienza, forza fisica e capacità realizzativa. La stagione bianconera potrebbe quindi partire con un volto noto e con l’obiettivo di valorizzare al massimo un calciatore ancora centrale nel futuro della squadra.