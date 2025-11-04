 Vlahovic Juventus, il matrimonio continua? Il suo costo a bilancio adesso può cambiare! Tutti i dettagli in caso del rinnovo dei bianconeri
Connect with us

Juventus News

Vlahovic Juventus, il matrimonio continua? Il suo costo a bilancio adesso può cambiare! Tutti i dettagli in caso del rinnovo dei bianconeri

Avatar di Andrea Bargione

Published

1 minuto ago

on

By

Classifica Marcatori Serie A

Vlahovic Juventus, storia di un matrimonio che può continuare: tutti i numeri del nuovo accordo. I dettagli

In estate la separazione sembrava scritta. Poi la scelta di restare, con l’idea di arrivare a scadenza nel 2026 e aprire un nuovo capitolo altrove. Oggi, però, lo scenario si è ribaltato: prende corpo l’ipotesi che Juventus e Dusan Vlahovic possano continuare insieme, sotto la guida di Luciano Spalletti.

Nulla è ancora deciso, ma sul tavolo della dirigenza bianconera è tornata la possibilità di un rinnovo. L’ostacolo principale resta l’ingaggio: i 12 milioni netti a stagione (22,2 lordi) sono ormai insostenibili per le casse del club. Attualmente, tra stipendio e ammortamento del cartellino, Vlahovic pesa quasi 42 milioni l’anno.

Le indiscrezioni parlano di un nuovo accordo che difficilmente supererebbe i 6 milioni netti (11,1 lordi). In caso di rinnovo triennale, i costi cambierebbero radicalmente a seconda della tempistica:

  • Rinnovo a fine stagione → cartellino completamente ammortizzato, costo limitato al solo stipendio lordo (11,1 milioni).
  • Rinnovo a metà stagione → ammortamento residuo spalmato sul nuovo contratto, con un costo complessivo di circa 13,9 milioni (stipendio + quota ammortamento).

In entrambi i casi, l’impatto economico sarebbe drasticamente ridotto: meno di un terzo rispetto al peso attuale sui conti della Juventus.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Related Topics:

Juventus News

Calciomercato Juve, Vlahovic rimane e cambiano le cose con Luciano Spalletti? La situazione attuale

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

4 Novembre 2025

By

vlahovic 3
Continue Reading

Juventus News

Convocati Juventus, la lista per la trasferta in casa dello Sporting: presente Yildiz. Quattro assenti per Spalletti. I dettagli!

Avatar di Andrea Bargione

Published

3 ore ago

on

4 Novembre 2025

By

Spalletti conferenza stampa 02
Continue Reading