Vlahovic Juventus, il matrimonio continua? Il suo costo a bilancio adesso può cambiare! Tutti i dettagli in caso del rinnovo dei bianconeri

Vlahovic Juventus, storia di un matrimonio che può continuare: tutti i numeri del nuovo accordo. I dettagli

In estate la separazione sembrava scritta. Poi la scelta di restare, con l’idea di arrivare a scadenza nel 2026 e aprire un nuovo capitolo altrove. Oggi, però, lo scenario si è ribaltato: prende corpo l’ipotesi che Juventus e Dusan Vlahovic possano continuare insieme, sotto la guida di Luciano Spalletti.

Nulla è ancora deciso, ma sul tavolo della dirigenza bianconera è tornata la possibilità di un rinnovo. L’ostacolo principale resta l’ingaggio: i 12 milioni netti a stagione (22,2 lordi) sono ormai insostenibili per le casse del club. Attualmente, tra stipendio e ammortamento del cartellino, Vlahovic pesa quasi 42 milioni l’anno.

Le indiscrezioni parlano di un nuovo accordo che difficilmente supererebbe i 6 milioni netti (11,1 lordi). In caso di rinnovo triennale, i costi cambierebbero radicalmente a seconda della tempistica:

Rinnovo a fine stagione → cartellino completamente ammortizzato, costo limitato al solo stipendio lordo (11,1 milioni).

→ cartellino completamente ammortizzato, costo limitato al solo stipendio lordo (11,1 milioni). Rinnovo a metà stagione → ammortamento residuo spalmato sul nuovo contratto, con un costo complessivo di circa 13,9 milioni (stipendio + quota ammortamento).

In entrambi i casi, l’impatto economico sarebbe drasticamente ridotto: meno di un terzo rispetto al peso attuale sui conti della Juventus.

