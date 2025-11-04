Juventus News
Vlahovic Juventus, il matrimonio continua? Il suo costo a bilancio adesso può cambiare! Tutti i dettagli in caso del rinnovo dei bianconeri
Vlahovic Juventus, storia di un matrimonio che può continuare: tutti i numeri del nuovo accordo. I dettagli
In estate la separazione sembrava scritta. Poi la scelta di restare, con l’idea di arrivare a scadenza nel 2026 e aprire un nuovo capitolo altrove. Oggi, però, lo scenario si è ribaltato: prende corpo l’ipotesi che Juventus e Dusan Vlahovic possano continuare insieme, sotto la guida di Luciano Spalletti.
Nulla è ancora deciso, ma sul tavolo della dirigenza bianconera è tornata la possibilità di un rinnovo. L’ostacolo principale resta l’ingaggio: i 12 milioni netti a stagione (22,2 lordi) sono ormai insostenibili per le casse del club. Attualmente, tra stipendio e ammortamento del cartellino, Vlahovic pesa quasi 42 milioni l’anno.
Le indiscrezioni parlano di un nuovo accordo che difficilmente supererebbe i 6 milioni netti (11,1 lordi). In caso di rinnovo triennale, i costi cambierebbero radicalmente a seconda della tempistica:
- Rinnovo a fine stagione → cartellino completamente ammortizzato, costo limitato al solo stipendio lordo (11,1 milioni).
- Rinnovo a metà stagione → ammortamento residuo spalmato sul nuovo contratto, con un costo complessivo di circa 13,9 milioni (stipendio + quota ammortamento).
In entrambi i casi, l’impatto economico sarebbe drasticamente ridotto: meno di un terzo rispetto al peso attuale sui conti della Juventus.
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Calciomercato Juve, Vlahovic rimane e cambiano le cose con Luciano Spalletti? La situazione attuale
Convocati Juventus, la lista per la trasferta in casa dello Sporting: presente Yildiz. Quattro assenti per Spalletti. I dettagli!
Ultimissime
video
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: «Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente. Su Koopmeiners…»
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione...