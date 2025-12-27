Vlahovic Juventus, possibile separazione a zero in estate: il rinnovo si fa sempre più complicato. Il motivo

Vlahovic Juventus, le strade fra il serbo e il club bianconero potrebbero separarsi entro l’estate. Il rinnovo è sempre più difficile. Le ultime

Mentre la Juventus si prepara a chiudere il 2025 con la sfida contro il Pisa, il futuro di Vlahovic diventa sempre più un tema centrale e delicato in casa bianconera. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il destino di Dusan Vlahovic sembra infatti allontanarsi progressivamente da Torino. Dal 1° gennaio 2026, l’attaccante serbo entrerà ufficialmente negli ultimi sei mesi di contratto, una situazione che lo renderebbe libero di accordarsi con un altro club a parametro zero per la stagione successiva.

La gestione del dossier Vlahovic da parte della dirigenza è stata finora improntata al rinvio. L’amministratore delegato Damien Comolli ha scelto di posticipare i dialoghi per il rinnovo a fine stagione, una mossa che oggi appare rischiosa e che certifica la distanza tra le parti. Le possibilità di vedere Vlahovic ancora in bianconero il prossimo anno vengono definite minime, soprattutto a causa del nodo economico che blocca ogni trattativa.

Il problema principale riguarda l’ingaggio dell’attaccante. Le cifre attuali non rientrano nei nuovi parametri finanziari del club, impegnato in un percorso di sostenibilità. L’unico spiraglio per riaprire la trattativa Vlahovic sarebbe una clamorosa retromarcia del giocatore, che dovrebbe accettare una riduzione significativa dello stipendio. Al momento, però, questa ipotesi appare poco realistica, considerando il valore del calciatore e le opportunità che il mercato potrebbe offrirgli.

In questo scenario di stallo si è inserito con decisione Darko Ristic, agente di Vlahovic, già al lavoro per individuare una nuova destinazione per il suo assistito. Le pretendenti non mancano e sono tutte di altissimo livello. In Serie A, il Milan osserva con grande attenzione l’evolversi della situazione. I rossoneri, alla ricerca di un attaccante su cui costruire un nuovo ciclo, sognano il colpo a parametro zero che rappresenterebbe anche uno sgarbo storico ai rivali bianconeri. In rossonero, Vlahovic ritroverebbe inoltre Massimiliano Allegri.

Il pericolo maggiore per la Juventus, però, arriva dalla Premier League. Diversi club inglesi hanno messo gli occhi su Vlahovic, attratti dalle sue qualità e dall’occasione di mercato. In particolare, il Liverpool sembra essere in pole position: i Reds vedono nel serbo l’erede ideale per il loro reparto offensivo e dispongono della forza economica necessaria per soddisfare le richieste dell’entourage.

Il futuro di Vlahovic resta quindi avvolto nell’incertezza. Senza un cambio di rotta improvviso, l’addio a parametro zero appare uno scenario sempre più concreto, con la Juventus che rischia di perdere uno dei suoi simboli senza incassare nulla. Le prossime settimane saranno decisive.