Vlahovic Juventus, sfuma l’arrivo del serbo? I bianconeri hanno un piano B

Vlahovic Juventus: la situazione in vista di gennaio. Spunta un altro attaccante? Ecco le novità sui movimenti dei bianconeri

A Sky Sport 24, Giovanni Guardalà ha fatto il punto della situazione Dusan Vlahovic per la Juventus. Di seguito riportate le sue dichiarazioni.

VLAHOVIC – «Non è possible a gennaio, la Fiorentina non lo svende. Immaginare 50-60 milioni non è possibile per nessuna società. La Fiorentina non farà sconti. Ci può essere movimento minore come Scamacca, giocatori di prospettiva, non giocatori che cambiano la stagione».