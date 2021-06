Vlahovic Juventus, via al blitz. Ma la Fiorentina spara alto

Vlahovic Juventus, parte l’assalto? La Fiorentina spara alto. Ultimissime sull’interesse dei bianconeri per il serbo

In attesa di scoprire il futuro di Ronaldo, la Juventus pianifica le prima manovre per l’attacco. Primo passo è il rinnovo del prestito di Morata, il secondo l’assalto a Vlahovic. A Firenze si parla di una valutazione da 50-60 milioni, anche se Commisso non vorrebbe venderlo.

La Juve spera di trovare un compromesso e di chiudere un affare alla Chiesa. Un tentativo sarà effettuato, dipenderà molto anche dalla volontà del neo tecnico Gattuso e dalla concorrenza (piace al Tottenham per il post Kane).