Vlahovic Milan, arriva la risposta della Juve: la decisione sul futuro dell’attaccante

Vlahovic Milan, ecco arrivare la risposta della Juve sul futuro del giocatore, vediamo la decisione del club bianconero per quanto riguarda l’attaccante

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a essere uno dei temi più caldi del calciomercato estivo della Juventus. Come riportato da La Stampa, l’attaccante serbo è al centro di un vero e proprio braccio di ferro, con il Milan che ha intensificato i contatti per cercare di assicurarsi le sue prestazioni. Si prevede un incontro decisivo questa settimana tra gli agenti del giocatore e la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare.

Il Milan, sotto la guida tecnica del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, vede in Vlahovic il profilo ideale per rinforzare un attacco che ha bisogno di una punta di riferimento in grado di garantire gol e leadership. Tuttavia, la trattativa con la Juventus non si preannuncia facile, soprattutto a causa dell’elevata valutazione che i bianconeri fanno del loro numero 9. La Juventus non ha intenzione di svendere il proprio giocatore e si siederà al tavolo delle trattative solo davanti a offerte che rispecchiano il valore di Vlahovic.

La posizione della Juventus è chiara: la cessione di Vlahovic non è esclusa, ma dovrà avvenire solo a condizioni economiche e strategiche soddisfacenti. L’eventuale addio del centravanti serbo rappresenterebbe una mossa cruciale per finanziare altre operazioni in entrata. In cima alla lista dei desideri bianconeri c’è Randal Kolo Muani del Paris Saint-Germain, indicato come il primo obiettivo per rinforzare l’attacco. Il talento francese ha già rifiutato proposte da Newcastle, Tottenham e club sauditi, ribadendo il suo desiderio di approdare a Torino. La sua preferenza per la maglia bianconera potrebbe facilitare la trattativa, ma l’operazione dipenderebbe strettamente dalla cessione di Vlahovic.

Se il trasferimento di Vlahovic al Milan dovesse concretizzarsi, la Juventus potrebbe agire rapidamente per chiudere l’affare con Kolo Muani e, al contempo, investire sul centrocampo, un reparto che necessita di rinforzi di qualità. Tra i nomi monitorati ci sono Matt O’Riley del Brighton e Franck Kessié dell’Al Ahli, due profili che potrebbero portare esperienza, dinamismo e fisicità al centrocampo juventino. Se, invece, Vlahovic dovesse rimanere a Torino, il tecnico Tudor continuerebbe a puntare su di lui come punto di riferimento in attacco, con la possibilità di inserire nuovi innesti solo dopo altre cessioni importanti