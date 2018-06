La Roma deve guardarsi dal Marsiglia, in Francia sono sicuri che l’OM abbia intenzione di fare una proposta importante per Juan Jesus

Il Marsiglia è alla ricerca di un difensore. Si era fatto il nome di Benatia, ma difficilmente il marocchino lascerà la Juventus in questa sessione di calciomercato. Altro profilo intrigante è Kostas Manolas, ma è difficile che la Roma lo venda. Infine, ecco Juan Jesus. JJ è il difensore che può fare al caso di Rudi Garcia, il quale con la Roma ha un buon rapporto visto quanto fatto nella Capitale. Da qui a prendere Jesus ce ne corre, ma in Francia sono sicuri che il tecnico abbia intenzioni serie. Si vocifera già di una proposta per il centrale e terzino brasiliano.

Secondo quanto riporta L’Equipe il Marsiglia avrebbe già pronta l’offerta per Juan Jesus, ma la Roma non lo vuole dare via per un prezzo inferiore a dodici milioni di euro. Non è una cifra insormontabile, ma comunque è abbastanza alta. La squadra di Garcia sembra avere il potenziale economico per mettersi d’accordo con la Roma, rimane da capire se la concorrenza rimarrà calma o si muoverà. Il Besiktas e il Torino sono le altre due squadre su Jesus, ma per ora è avanti l’OM.