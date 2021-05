Servirà l’ultima giornata di campionato per designare le ultime 2 partecipanti alla prossima Champions League: fra Milan, Napoli e Juventus una resterà fuori

Due posti per tre contendenti. Non sono bastate 37 giornate per designare le partecipanti italiane alla prossima Champions League. Su 4 posti complessivi, infatti, soltanto due sono stati assegnati: l’Inter, campione d’Italia, e l’Atalanta, seconda con 78 punti, sono infatti già certe della loro partecipazione alla prossima edizione del più importante torneo continentale. Gli altri due posti restano in palio, e chi se li aggiiudicherà si saprà soltanto dopo gli ultimi 90 minuti. Volata Champions League: la situazione di classifica vede Milan e Napoli a 76 punti e la Juventus a inseguire con 75.

Rischia, non poco, il Milan di Stefano Pioli, che dopo aver veleggiato per gran parte della stagione addirittura in testa alla graduatoria, ora potrebbe essere beffato all’ultima giornata da Napoli e Juventus. Tutto è tuttavia, nelle mani dei rossoneri. In caso di vittoria al Gewiss Stadium nel derby lombardo contro l’Atalanta, infatti, il Diavolo sarebbe certo di andare in Champions League. Così come il Napoli di Gennaro Gattuso, che un successo intero con il Verona di Ivan Juric porrebbe al riparo dal sorpasso bianconero. Ma qualora una delle due formazioni dovesse fare un passo falso, ecco che la Juventus potrebbe approfittarne.

In caso di arrivo a pari punti, sarebbe decisiva la classifica avulsa e i rossoneri da questo punto di vista sono ben messi. Se la Juventus battesse il Bologna, e Milan e Napoli perdessero con Atalanta e Verona, i rossoneri prevarrebbero sui partenopei per gli scontri diretti. Volata Champions League: un’altra possibilità è che Milan e Napoli perdano, e la Juventus pareggi a Bologna: in questa situazione bianconeri fuori e in Europa League e rossoneri e azzurri in Champions.

La beffa per i rossoneri si consumerebbe in due casi: se il Milan pareggiasse e Napoli e Juventus vincessero, e se il Milan perdesse e le altre due contendenti ottenessero invece i tre punti. Discorso simile per i partenopei, che dovrebbero accontentarsi dell’Europa League in caso di sconfitta col Verona e contemporanea vittoria della Juventus a Bologna, a prescindere dal risultato dei rossoneri (in vantaggio in caso di arrivo a pari punti). Proprio le tante combinazioni possibili terranno alto il pathos sulla lotta Champions fino agli ultimi minuti di questo campionato. Chi la spunterà?