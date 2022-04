Volata Europea: sarà bagarre fino alla fine

Juve, Roma, Fiorentina, Lazio e Atalanta si giocheranno il tutto per tutto nel finale di stagione in questa volata europea

Dietro al gruppetto di testa sarà bagarre per decidere come finirà questa volata europea per i posti che valgono la qualificazioni alle coppe europee oltre all’ultimo slot disponibile per la Champions League. Una sfida tra Roma, Fiorentina, Lazio e Atalanta, in cui potrebbe finire anche la Juventus per movimentare ancora di più le acque.

Moltissimi sono i fattori in ballo per determinare chi andrà in Champions League, Europa League e Conference League. Molto dipende dal calendario delle gare che le cinque squadre e sotto questo aspetto la Roma sembra la meno favorità. I giallorossi dovranno affrontare Napoli e subito dopo Inter in trasferta, oltre al doppio confronto con il Leicester in semifinale di Conference League. La Dea, calendario alla mano, ha forse invece le partite più semplici, con solo lo scontro con il Milan a San Siro come potenziale ostacolo.

Oltre al calendario, attenzione alla condizione di forma fisica e mentale: sotto questi aspetti Roma e Fiorentina sono davanti a tutti. Lo stesso non si può dire invece di Juve e Lazio, che arrivano al rush finale con risultati molto altalenanti. Per l’Atalanta invece bisognerà vedere cosa ha significato l’eliminazione dall’Europa League: se una batosta a livello di morale o la possibilità di tirare il fiato per la volata finale.

PROSSIMI INCONTRI

Juventus: Sassuolo, VENEZIA, Genoa, LAZIO, Fiorentina.

Roma: Napoli, Inter, BOLOGNA, Fiorentina, VENEZIA, Torino.

Fiorentina: Salernitana, UDINESE (*recupero), Milan, ROMA, VENEZIA, Torino, JUVENTUS.

Lazio: MILAN, Spezia, SAMPDORIA, Juventus, VERONA.

Atalanta: HELLAS VERONA, Venezia, TORINO, SALERNITANA, Spezia, Milan, EMPOLI