Voti Sassuolo Napoli: Berardi e Lucca da salvare o sono bocciati? Koné male, ma incide il doppio giallo

Voti Sassuolo Napoli: Berardi e Lucca da salvare o sono bocciati? Koné male, ma sulla valutazione incide il doppio giallo

Un debutto che ha detto che il Sassuolo è un po’ acerbo, o quantomeno in ritardo per competere contro un Napoli che invece già funziona molto bene. Ecco i Flop della sfida terminata 0-2 secondo la stampa sportiva (per il Corriere dello Sport i campioni d’Italia non hanno insifficienti), con una serie di valutazioni ovviamente diverse da testata a testata.

BERARDI – Per La Gazzetta dello Sport, il capitano non va oltre il 5 ed è l peggiore: «Un solo spunto pericoloso, a inizio ripresa, su errore di Anguissa. Poi fatica e nervosismo: ammonito. Senza la carica del suo leader, il Sassuolo, già in soggezione, si è rimpicciolito ancora di più». Mezzo voto in più dal Corriere: «Celebrato dal club e dal Mapei per le 400 in carriera col Sassuolo, gioca la partita numero 401 senza lasciare il segno, tranne un tiro fuori di poco». Ancora un passo in avanti per Tuttosport che lo eleva alla sufficienza: «È tra i pochi a darsi da fare e, al netto di qualche errore e di un cartellino evitabile, fa qualche buona cosa».

KONÉ – Il Corriere dello Sport lo boccia totalmente col 4,5: «Segue Kdb e lo contiene come può, si fa notare per qualche strappo ma rovina tutto col doppio giallo. Evitabile il secondo». Per Tuttosport è da 5: «Ha numeri, capacità tecniche e grande fisicità, ma deve registrare la modalità di stare in campo». Stesso voto da Gazzetta: «Non aveva fatto malissimo. Spesso in faccia a De Bruyne, non ha quasi mai abbassato gli occhi. Però il doppio giallo, evitabile, ha concluso la partita dei suoi con una decina di minuti d’anticipo».

LUCCA – Gazzetta lo inchioda col 5: «Si sbatte per fare il Lukaku, spalle alla porta, legando il gioco. Ma non tira mai e non si mette nelle condizioni di farsi trovare in profondità. Quando ha la porta in faccia stecca il tap-in. Poco brillante». Tuttosport va sul 5,5: «Per un’ora non si vede praticamente mai, fa a sportellate ma senza trovare for tuna e si prede troppi rischi con falli evitabili». Il Corriere lo salva col 6 pur con un “ma”: «Si muove tanto e spesso si abbassa per giocare palla. Buone trame con i compagni, tanto sacrificio e fisicità. Subisce falli che danno respiro alla squadra. Ma sbaglia anche un gol facile».