VOTI& STATS – Lecce, Strefezza e Hjulmand, consigli e cifre per l’acquisto

Il Lecce in versione spaventa big mette in mostra alcuni dei suoi gioielli migliori: da Strefezza ad Hiulmand fino a Blin

Oggi a Radio Anch’Io Sport su Radio 1 il presidente Saverio Sticchi Damiani si è sentito di spendere un bel 10 in pagella per quanto sta combinando il Lecce in questo campionato. Ancor più dopo la brillante vittoria di ieri a Bergamo, che testimonia due fatti ormai incontrovertibili, uno numerico e l’altro “morale”: la formazione di Marco Baroni in questo torneo recita un ruolo di spaventa-grandi, visto che ha conquistato 12 punti in 8 gare contro le prime 6 della classifica; la sensazione di coraggio che ha questa squadra è un patrimonio collettivo che ha alcune individualità d’eccellenza..

La tabella del valore di mercato del Lecce svela quali potrebbero essere i giocatori oggetto di trattative di mercato. E a tal proposito, il numero 1 della società ha chiaramente detto di essere disponibile ad accontentare chi volesse andare via per fare un salto di carriera, pur dichiarandosi pronto a tenere i pezzi migliori per dare una prospettiva di crescita alla creatura. Osserviamo i primi 2 della lista, mettendogli accanto voto e giudizio di Atalanta-Lecce espresso da La Gazzetta dello Sport. Sono proprio loro i due che più stanno facendo parlare per il merito delle loro prestazioni.

GABRIEL STREFEZZA (25 anni) – voto 6,5: «Entra bene, non solo per l’assist del 2-0».

MORTEN HJULMAND (23 anni) – voto 7: «Si occupa di Boga e delle geometrie collettive. Una lavatrice, anzi: un aspiratutto».

Non compare nella Top Ten il mediano francese Alexis Blin. Ha 26 anni, il suo valore di mercato è stimato di 2 milioni e in Atalanta-Lecce è stato il migliore in campo, premiato con il 7,5 in pagella: «Scherma bene Koop fino a devitalizzarlo, ma è un martello su tutti. E svetta di testa con i tempi giusti per il primo gol in A».