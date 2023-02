VOTI&STATS – Inter, Mkhitaryan il migliore, è pronto per il Porto

Mkhitaryan è il migliore in campo nelle file dell’Inter: l’armeno è già pronto per il match di Champions con il Porto

La sua rete ha sbloccato una gara che andava complicandosi per l’Inter e ha respo possibile la resa parte di tempo in tutta serenità. Siglando il 2-1 nella sfida di ieri sera con l’Udinese, Mhkitaryan si è guadagnato il titolo di migliore in campo e – probabilmente – ha anche giocato la sua migliore partita del campionato in corso. Recentemente non aveva convinto e il fondo lo si era toccato – lui e la squadra – nella sconfitta con l’Empoli. L’armeno sembra avere ritrovato tutte quelle qualità che lo possono rendere un valore aggiunto e gli è stato riconosciuto nelle pagelle del giorno dopo. Il Corriere dello Sport lo ha eletto a migliore in campo con un bel 7,5 e gli ha regalato il titolone d’apertura: «Micki sveglia l’Inter». Il voto è accompagnato da questo giudizio: «Dopo un buon primo tempo, gioca la ripresa a ritmi stellari e mette insieme a raffica tante buone cose. Su tutte il gol del nuovo vantaggio, dopo recuperi e salvataggi che impreziosiscono la sua notte».

Ma che giocatore è il numero 22 di Simone Inzaghi? Schierato ieri come mezz’ala sinistra, in quali zone di campo va ad agire preferibilmente?

Come si vede dall’elaborazione dei dati maturati nel corso delle 20 partite giocate (per un minutaggio, però, non elevato: “solo” il 64% del totale), Mkhitaryan tocca 2 palloni su 3 nella metà campo avversaria. La distribuzione è abbastanza uniforme, propendendo sul centro-sinistra. Su 10 zone di campo, la metà lo vede toccare oltre il 10% dei palloni. La fascia sinistra e la trequarti sono i luoghi dove è più presente e dove ci si deve aspettare la sua maggiore incidenza. Inter-Porto può essere il banco di prova. Per due motivi, soprattutto. Il primo è l’esperienza internazionale del giocatore, che nel contesto delle gare importanti può risultare risolutivo. Il secondo è che prima di Inter-Udinese la sua migliore prestazione in questa stagione era stato l’incontro di Champions Leeague contro il Viktoria Plzen, quando ha stappato la partita con un colpo di testa.