Walace: «A Udine mi sento a casa, voglio sempre migliorare»

Walace, centrocampista brasiliano dell’Udinese, è stato ospite della trasmissione Udinese Tonight in cui ha parlato del suo ambientamento a Udine e dalla squadra bianconera. Ecco le sue parole.

UDINESE – «Io nella mia testa voglio aiutare la squadra e cerco di farlo sempre. Ogni partita ho sempre più fiducia nel giocare sia da vicino sia con una palla lunga. Secondo me un gioco più facile è quello più vicino. Udine è simile al Brasile, soprattutto l’atmosfera. In Germania tutti a fine lavoro vanno a casa mentre qui in squadra scherziamo. Mi sento a casa a Udine. A Udine io e la mia famiglia ci troviamo molto bene. Io penso di essere cresciuto tatticamente a Udine e anche in aggressività. Questo mi ha fatto crescere. Io voglio sempre migliorare»