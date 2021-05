Werder Brema saluta la Bundesliga dopo 41 anni: è retrocessione

Il Werder Brema, dopo la sconfitta interna con il Borussia Mönchengladbach, saluta la Bundesliga e scende in Zweite Liga

La sconfitta interna del Werder Brema, contro il Borussia Mönchengladbach, ha condannato i tedeschi alla retrocessione. La squadra di Thomas Schaaf saluta così la Bundesliga dopo 41 anni.

I 31 punti in classifica non sono bastati ai biancoverdi per evitare la discesa in Zweite Liga. Poker ospite fatale, inutili le reti del 4-2 firmate da Milot Rashica e Niclas Füllkrug.