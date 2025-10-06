Wesley Roma, giallorossi in ansia dopo il ko con la Fiorentina: salta il Brasile e nella sfida contro l’Inter...

Wesley Roma, giallorossi in ansia dopo l’infortunio con la Fiorentina di Pioli: salta il Brasile e nella sfida contro l’Inter di Chivu

La Roma deve fare i conti con l’infortunio di Wesley, che non prenderà parte alle due amichevoli del Brasile contro Corea del Sud e Giappone previste durante la sosta internazionale. Il centrocampista giallorosso, ex Flamengo, ha riportato un problema fisico nella sfida contro la Fiorentina e sarà costretto a rinunciare alla chiamata in nazionale.

Al suo posto, il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha deciso di convocare Paulo Henrique, terzino destro del Vasco da Gama, che avrà così l’occasione di mettersi in mostra con la Seleção.

Per la Roma, il recupero di Wesley diventa una priorità assoluta in vista del big match del 18 ottobre contro l’Inter all’Olimpico. La sua presenza sarà fondamentale per le ambizioni giallorosse, e lo staff medico seguirà con grande attenzione l’evoluzione delle sue condizioni nelle prossime settimane.