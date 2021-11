West Ham, stagione finita per Ogbonna. Moyes: «Notizia triste»

Ogbonna ha concluso anticipatamente la stagione a causa di un grave infortunio: la conferma di Moyes, manager del West Ham

Angelo Ogbonna ha concluso anticipatamente la stagione a causa di un grave infortunio. La notizia è stata confermata da David Moyes, manager del West Ham.

INFORTUNIO OGBONNA – «Come per van Dijk e altri casi del genere, ci vorrà tanto tempo per riprendersi. Quindi probabilmente direi di sì, sarà difficile per Angelo giocare di nuovo in questa stagione. Pensiamo che l’operazione avverrà nei prossimi due giorni. Per noi è davvero triste, Angelo ha fatto un buon lavoro, è un ragazzone, un elemento fondamentale per il gruppo. Era bello averlo con noi e, cosa più importante, le sue prestazioni sono state fantastiche, quindi è un momento davvero triste per tutti».