Calcio Femminile
Women’s Champions League, la Juve in vetta dopo gli anticipi della 5a giornata: manita al St. Polten della squadra di Canzi! Pari del Psg, vincono Arsenal e Real. I risultati
Women’s Champions League, i risultati degli anticipi della quinta giornata: la Juve ne fa 5 al St. Polten e vola in vetta! Pari del Psg, vincono Arsenal e Real
C’è la Juventus Women in vetta alla classifica della League Phase di Women’s Champions League. Le ragazze di Canzi, dopo gli anticipi della 5ª giornata, si portano al primo posto — insieme a Barcellona e Lione, impegnate questa sera, con 10 punti in classifica e sognano l’accesso diretto ai quarti di finale della competizione.
St. Polten Juventus
Nel match della NV Arena a Sankt Polten, infatti, le padroni di casa del St. Polten, squadra austriaca, non entrano praticamente mai in partita e dopo 6 minuti le bianconere sbloccano il punteggio con Vangsgaard che sugli sviluppi di corner si fa trovare pronta sulla sponda di Pinto e firma l’1-0.
A punteggio sbloccato, la Juve crea e non poco, Vangsgaard prende la traversa al 20′, oltre a diverse occasioni capitate a Girelli, Waiti e Pinto, poi al 42′ Krizaj tocca con le mani la sfera in area di rigore e il Var assegna il tiro dagli undici metri alle bianconere che raddoppiano con Girelli nel finale di primo tempo.
Nella ripresa stessa storia, la Juve crea e spreca, poi al 58′ un nuovo rigore per le bianconere porta il punteggio sul 3-0 con la rete di Girelli che trasforma con nel primo tempo, passano appena 8 minuti e Pinto sigla anche il 4-0 esterno della squadra di Canzi che completa il dominio al minuto 81 con Krumbiegel che fa 5-0.
Le altre partite
Negli altri match, vittoria di misura dell’Arsenal, in casa contro il Twente, grazie a Bethany Maad che fa 1-0 dopo 10′ minuti e decide l’inontro; spicca a, invece, a parigi, lo stop interno del Psg, fermato 0-0 dall’OH Leuven (squadra belga), con le parigine capaci di calciare 22 volte a 5 senza mai superare Seynhaeve.
Per finire, stop esterno per il Wolfsburg che conferma la crescita del Real Madrid, anch’esso a quota 10 punti nel gruppo in vetta alla classifica con la Juve, con le madrilene vanno in vantaggio dopo appena 19 minuti con Mendez, e restano in dieci per tutto il secondo tempo a causa dell’espulsione, nel primo minuto di recupero della prima frazione di gioco, di Lakrar.
Nella ripresa però, è sempre la squadra spagnola a trovare la via del gol con Caicedo che sigla il 2-0 al 67′. Nel finale c’è tempo anche per una seconda espulsione nella squadra di Pau Quesada, con Santiago espulsa al 93′, ma il risultato non cambia. 2-0 per il Real Madrid e sorpasso alle tedesce nei primi 4 posti della classifica.
