Xabi Alonso, ritorno immediato in panchina? Dopo l’addio al Real Madrid spunta una nuova big

Xabi Alonso, torna subito in pancina? Dopo l’addio al Real Madrid pronta una squadra top per lo spagnolo! I dettagli

Il futuro di Xabi Alonso potrebbe tingersi nuovamente di rosso. Secondo le clamorose indiscrezioni lanciate dal portale spagnolo OK Diario, il tecnico basco avrebbe già raggiunto un accordo verbale per sedersi sulla panchina del Liverpool a partire dalla prossima stagione, blindato da un contratto valido per tre anni. L’operazione, tuttavia, è vincolata a una condizione ben precisa che riguarda l’attuale guida tecnica.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo



Il futuro di Slot e l’ostacolo europeo

L’accordo includerebbe infatti una via di fuga nel caso in cui Arne Slot dovesse compiere l’impresa di vincere l’attuale edizione della Champions League. Uno scenario ritenuto al momento poco probabile, considerando le prestazioni recenti della squadra e il tabellone: i Reds devono prima superare l’ostacolo Galatasaray negli ottavi per poi, in caso di passaggio del turno, scontrarsi ai quarti con i campioni d’Europa in carica del PSG.



Il corteggiamento storico e i contatti a novembre.

Il Liverpool non ha mai smesso di pensare al suo ex centrocampista. Già nell’estate del 2024, dopo lo storico Double da imbattuto conquistato alla guida del Bayer Leverkusen, il club inglese (al pari del Bayern Monaco) aveva tentato un assalto, respinto al mittente. I contatti informali decisivi sono ripresi nell’ultima settimana di novembre del 2025, proprio nei giorni della rocambolesca vittoria per 4-3 in casa dell’Olympiakos, quando la posizione di Alonso a Madrid iniziava già a scricchiolare pericolosamente.



Il flop al Real Madrid e la rottura con Vinícius

L’avventura al Bernabeu, nato per raccogliere l’eredità di Carlo Ancelotti e portare idee moderne, si è trasformata in un incubo. Il punto di non ritorno, evidenzia OK Diario, è stato il Clásico di ritorno in campionato: nonostante la vittoria per 2-1, la reazione furiosa di Vinícius Jr. al momento della sostituzione ha spaccato l’ambiente. La dirigenza ha protetto la stella brasiliana, costringendo di fatto Alonso a snaturare i propri metodi per assecondare lo spogliatoio. Il tracollo definitivo, culminato con l’esonero dopo la finale di Supercoppa di Spagna persa ancora contro il Barça, ha convinto definitivamente Xabi: il suo futuro è ad Anfield.