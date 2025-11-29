Real Madrid, Xabi Alonso rompe il silenzio: «Ora basta! A fronte di queste voci voglio rispondere così»

Real Madrid, Xabi Alonso prova a spegnere le polemiche nella maniera migliore possibile. Il punto

Alla vigilia della sfida contro il Girona, Xabi Alonso ha voluto fare chiarezza sul momento della squadra, rispondendo alle indiscrezioni che circolano da giorni. Il tecnico del Real Madrid, come riportato in conferenza stampa, ha ribadito che il gruppo è compatto e motivato: «Nonostante quello che si dice in giro, siamo solidi e il gruppo è unito». Una dichiarazione che mira a spegnere sul nascere qualsiasi voce di tensioni interne.

Alonso ha spiegato che la connessione quotidiana tra i giocatori è forte e che tutti stanno lavorando verso lo stesso obiettivo. Secondo l’allenatore, la coesione interna del Real Madrid è palpabile, indipendentemente dalle pressioni esterne e dalla grande attenzione mediatica che ruota attorno al club. L’ex centrocampista ha insistito sul fatto che il lavoro svolto all’interno dell’ambiente madrileno è molto più armonioso di quanto si voglia far credere.

In particolare, Alonso ha parlato della coppia d’attacco composta da Vinícius Jr. e Kylian Mbappé. Il tecnico ha sottolineato come entrambi siano già riusciti a trovare una buona intesa, creando occasioni importanti e dimostrando di poter convivere tatticamente. Per Alonso, l’evoluzione di questa coppia sarà uno dei punti chiave della stagione del Real Madrid.

Il tecnico ha poi affrontato il tema degli infortuni, un aspetto che sta condizionando la fase difensiva della squadra. Ha aggiornato sulla situazione di diversi giocatori, spiegando che lo staff sta lavorando per recuperare elementi fondamentali come Mendy, Rüdiger e Militão. Secondo Alonso, il Real Madrid ritroverà presto maggiore stabilità arretrata, anche grazie all’inserimento graduale dei nuovi arrivati, che stanno mostrando segnali incoraggianti.

Guardando al percorso fin qui, Alonso ha riconosciuto che la squadra è ancora in fase di costruzione e che ci sono margini di miglioramento, soprattutto nella gestione dei momenti delicati durante le partite. Tuttavia, il messaggio del tecnico resta chiaro: il Real Madrid è una squadra forte, con un’identità precisa e un gruppo che rema nella stessa direzione.

In conclusione, Xabi Alonso ha voluto ribadire fiducia e ottimismo: il Real Madrid ha la solidità, la qualità e l’unità necessarie per puntare in alto e superare le difficoltà. Il campo, ha detto, sarà la risposta definitiva.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A