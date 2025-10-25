Real Madrid Barcellona, continuano le polemiche tra le parti! Sentite cosa ha detto Xabi Alonso - Calcio News 24

Real Madrid: Alonso commenta le dichiarazioni di Yamal e pensa al Clasico. La situazione

Alla vigilia del Clasico contro il Barcellona, Xabi Alonso ha parlato dei temi più caldi in casa Real Madrid, concentrandosi soprattutto sulle recenti dichiarazioni di Lamine Yamal. Il giovane talento del Barcellona aveva definito “impossibile” un suo trasferimento al Real Madrid, suscitando diverse reazioni nel mondo calcistico. Alonso ha preferito non entrare nei dettagli delle parole dei rivali: «Ci sono molte dichiarazioni da parte di persone del Barcellona e non posso analizzarle tutte», sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla partita.

Il tecnico del Real Madrid ha poi parlato della gestione della squadra e del ruolo dei suoi giocatori chiave. Kylian Mbappé, in particolare, è atteso a una prova decisiva in una partita di grande intensità. Alonso ha spiegato: «Lo vedo motivato come gli altri, se non di più, perché sappiamo cosa significa il Clasico». Per il tecnico, è fondamentale che la squadra lavori in modo collettivo per permettere a giocatori come Mbappé di esprimersi al meglio sul campo.

Alonso ha sottolineato come il Clasico rappresenti non solo una sfida sportiva, ma anche un’occasione per consolidare l’identità del Real Madrid. «È chiaro che sia un Clasico speciale, lo è da molti anni. È il primo di questo nuovo progetto e abbiamo bisogno che lo stadio abbia l’energia delle grandi partite», ha dichiarato. Ha aggiunto che il Real Madrid deve essere pronto a gestire la pressione e a trasformare le occasioni in risultati concreti, puntando a riscattare eventuali passi falsi delle ultime settimane.

Il tecnico ha evidenziato anche la responsabilità dei leader della squadra nel mantenere l’equilibrio e la concentrazione durante la partita. Secondo Alonso, la chiave per ottenere un buon risultato sta nella capacità di combinare organizzazione difensiva e incisività offensiva, valorizzando le qualità individuali senza perdere il controllo del gioco.

In conclusione, Alonso ha ribadito la fiducia nella rosa a disposizione e ha sottolineato l’importanza di approcciare il Clasico con la giusta mentalità: determinazione, concentrazione e voglia di vincere saranno essenziali per il Real Madrid, che punta a consolidare la propria posizione in campionato e a fare la differenza in una delle partite più attese della stagione.

