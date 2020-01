Xavi: «Ho ricevuto un’offerta dal Barcellona ma ho rifiutato»

Xavi, è proprio l’ex giocatore del Barcellona a confermare la proposta ricevuta dal club catalano per la panchina

Alla fine il Barcellona ha scelto Quique Setién come nuovo allenatore, l’idea però di far sedere in panchina l’ex blaugrana Xavi non era solo una suggestione. Una proposta c’è stata come conferma il diretto interessato in conferenza stampa alla vigilia della Coppa del Qatar.

«Sì, ho ricevuto un’offerta dal Barcellona alla presenza di Eric Abidal e Òscar Grau qui a Doha. Non l’ho accettata, soprattutto perché è troppo presto. Il mio sogno in futuro continuerà ad essere l’allenatore del Barça. Il nuovo allenatore del Barcellona mi piace, così come il suo metodo. Spero ottenga risultati positivi».