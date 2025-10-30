Xavi dice ancora no! L’ex allenatore del Barcellona respinge l’offerta di un top club e continua ad aspettare un altro progetto

Xavi Hernández respinge l’offerta: l’ex tecnico del Barcellona continua a dire no in attesa di un progetto che incarni la sua filosofia

Xavi Hernández non ha alcuna fretta di tornare in panchina. Dopo l’addio al Barcellona nell’estate 2024, la leggenda spagnola ha scelto di prendersi del tempo, respingendo diverse offerte – l’ultima in ordine cronologico dallo Spartak Mosca – in attesa di un progetto che rifletta davvero la sua idea di calcio. Per l’ex tecnico blaugrana, la coerenza con la propria filosofia conta più della rapidità nel rientrare in scena.

La separazione dal Barça, pur avvenuta in modo rispettoso, ha lasciato qualche ombra: Xavi è uscito di scena come simbolo di un club che aveva smarrito l’allineamento con i suoi principi. Da allora, il 45enne è stato accostato a club di primo piano come Manchester United, Ajax e Al Ittihad, ma nessuna proposta lo ha convinto.

Lo Spartak Mosca, guidato dal direttore sportivo Francis Cagigao, aveva individuato in lui il profilo ideale per avviare un nuovo ciclo. Tuttavia, Xavi ha declinato, non persuaso dalla direzione del progetto e poco incline a calarsi in un contesto ad alta pressione. Lo riporta Sport.

Il club russo, intanto, vive un avvio complicato di stagione 2025-26: solo quattro punti nelle prime quattro giornate e crescente pressione sull’attuale tecnico Dejan Stankovic. Secondo indiscrezioni, la dirigenza starebbe valutando un cambio in panchina, con lo spagnolo Luis García che emerge come principale candidato dopo il rifiuto di Xavi.

