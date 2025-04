Xavi Simons, compleanno con intreccio di mercato: sogna il ritorno al Barcellona, ma la Premier lo tenta

Xavi Simons compie oggi 22 anni e ragiona sul suo futuro: il suo sogno è tornare al Barcellona, intanto un club di Premier League è pronto ad una maxi offerta

Nel giorno del suo 22º compleanno, Xavi Simons si ritrova al centro del mercato europeo: il talento olandese, protagonista di una grande stagione con il RB Lipsia (10 gol e 6 assist in 29 presenze), è conteso tra Barcellona e Manchester United. Il giocatore, cresciuto a La Masia, non ha mai nascosto il sogno di tornare in blaugrana, ma la situazione economica del club catalano rende l’operazione complicata. Più concreta invece l’ipotesi Premier League: i Red Devils sono pronti a mettere sul piatto 75 milioni di euro per strapparlo alla Bundesliga.

Dopo l’ultimo match pareggiato contro l’Holstein Kiel, Simons ha lasciato intendere che il suo futuro è ancora tutto da scrivere: «Ho tanti sogni, il club lo sa. Ora voglio solo concentrarmi sui prossimi impegni, poi vedremo». Intanto, secondo Mundo Deportivo e Fabrizio Romano, lo United resta in pole per convincerlo: la qualificazione in Champions – passando dalla vittoria dell’Europa League – potrebbe garantire i fondi necessari per chiudere l’affare e portare a Old Trafford uno dei centrocampisti più ambiti del panorama europeo.