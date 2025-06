Xhaka Milan, c’è la proposta al Bayer Leverkusen! Ecco la cifra sul piatto, Tare adesso accelera

Xhaka Milan, arriva la prima proposta al Bayer Leverkusen! Ecco la cifra messa sul piatto, il ds Tare adesso accelera



Il Milan si prepara a un’estate intensa sul mercato e ha individuato in Granit Xhaka il rinforzo ideale per il centrocampo. Il capitano della nazionale svizzera, attualmente al Bayer Leverkusen, è considerato il profilo perfetto per garantire leadership e solidità alla mediana rossonera. L’interesse per Xhaka non è nuovo, ma negli ultimi giorni il Milan ha intensificato i contatti con il suo entourage, passando dalla fase esplorativa a una vera e propria trattativa con il club tedesco. Lo riporta Daniele Longo per Calciomercato.com.

Nonostante la volontà del Bayer Leverkusen di trattenere il giocatore, il Milan è pronto a fare un’offerta concreta: circa 10 milioni di euro, bonus inclusi. La dirigenza rossonera vede in Xhaka un elemento chiave per costruire una squadra competitiva e riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. Le prossime ore saranno decisive per capire se questa operazione di mercato potrà concretizzarsi.