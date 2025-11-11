Yamal Barcellona, scoppia il caso in Spagna! Comunicato durissimo della Federazione Calcistica Spagnola, ecco cosa sta succedendo

Yamal-Barcellona: la Federazione spagnola interviene con un comunicato durissimo. Ecco il contenuto e le ultimissime

La tensione tra Barcellona e Federazione Calcistica Spagnola (RFEF) ha raggiunto il culmine, con il giovane talento Lamine Yamal al centro di una dura disputa. La RFEF ha pubblicato un comunicato durissimo contro il club blaugrana per aver sottoposto il giocatore a una “procedura invasiva di radiofrequenza per il trattamento dei suoi disturbi al pube” senza alcuna comunicazione preventiva.



La RFEF “sorpresa e infastidita” dalla decisione unilaterale del Barça

Il malcontento della RFEF è esploso dopo aver appreso che Lamine Yamal era stato sottoposto a un trattamento invasivo il lunedì mattina, giorno dell’inizio della concentrazione ufficiale con la Nazionale, per le partite della Spagna contro Georgia e Turchia. La decisione, presa unilateralmente dai servizi medici del Barcellona e senza avvisare quelli della selezione, ha scatenato la reazione della Federazione. «I Servizi Medici della RFEF desiderano esprimere la loro sorpresa e malessere dopo aver appreso alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno dell’inizio della concentrazione ufficiale con la selezione nazionale, che il giocatore Lamine Yamal era stato sottoposto a una procedura invasiva di radiofrequenza per il trattamento dei suoi disturbi al pube quella stessa mattina», si legge nel comunicato.



Un comunicato senza precedenti

È raro, per non dire mai, che la RFEF emetta un comunicato così duro contro un club per annunciare l’esclusione di un giocatore per infortunio. Questo testimonia il momento critico della “guerra” tra Barcellona e RFEF, con Lamine Yamal diventato un vero e proprio “oggetto di disputa”. La Federazione sottolinea che la procedura è stata eseguita «senza previa comunicazione al corpo medico della Selezione, avendo conoscenza dei dettagli della stessa solo tramite un rapporto ricevuto alle 22:40 di ieri sera, in cui si indica la raccomandazione medica di riposo per 7-10 giorni».



La salute del giocatore al primo posto: Yamal escluso dalla Nazionale

Di fronte a questa situazione, e «ritenendo priorotaria in ogni momento la salute, la sicurezza e il benessere del giocatore», la RFEF ha preso la decisione di esonerare il giocatore dalla presente convocazione. La Federazione augura a Yamal una pronta e completa guarigione, confidando in una sua evoluzione favorevole. La vicenda, che vede un club e una federazione ai ferri corti per la gestione di un giovane talento, promette ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

