Yamal riscrive la storia in Champions League: che record per il baby fenomeno! Superato anche Kylian Mbappé. Il dato

Yamal riscrive la storia della Champions: record clamoroso per il baby fenomeno, superato anche Mbappé. I numeri

Lamine Yamal continua a riscrivere la storia della Champions League: a 18 anni e 248 giorni è diventato il più giovane di sempre a raggiungere quota 10 gol nella competizione. Un primato che cancella il precedente record di Kylian Mbappé, fissato nel 2017 quando il francese aveva 18 anni e 350 giorni.

Un traguardo che conferma, ancora una volta, la precocità e il talento straordinario del gioiello del Barcellona, ormai stabilmente protagonista sul palcoscenico europeo nonostante la giovanissima età.

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1 – All'età di 18 anni e 248 giorni, Lamine Yamal è diventato il giocatore più giovane a segnare 10 gol nella storia della Champions League, superando il precedente record di Kylian Mbappé stabilito nel 2017 (18 anni e 350 giorni). Tesoro.#UCL pic.twitter.com/UyE45lJyhG — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 18, 2026

IL DATO OPTA – “All’età di 18 anni e 248 giorni, Lamine Yamal è diventato il giocatore più giovane a segnare 10 gol nella storia della Champions League, superando il precedente record di Kylian Mbappé stabilito nel 2017 (18 anni e 350 giorni)”.